¡Hasta los puños! Aficionados mexicanos protagonizan pelea ante argentinos

La selección mexicana disputará su segundo partido en el mundial de Qatar 2022 ante Argentina y, previo al encuentro, ha circulado un video en redes sociales donde se ve a ambas aficiones contraer una bronca, haciéndose de palabras, gestos y llegando hasta los golpes.

La situación se ha llevado a cabo a las afueras de un estadio, en donde se ve a un cúmulo de personas, aunque, hasta el momento, se desconoce quiénes son los que han participado y por cuál motivo fue que ocurrió esta problemática.

Uno de los puntos a resaltar, es que no se vieron autoridades acudir a calmar el asunto, por lo que otros aficionados tuvieron que involucrarse para calmar a los protagonistas de la pelea y, afortunadamente, esto no pasó a mayores.

💥SE ARMA LA BATALLA CAMPAL 🥊MEXICANOS🇲🇽 CONTRA ARGENTINOS🇦🇷

A unos cuantos días del partido de México 🇲🇽 vs Argentina 🇦🇷 los ánimos ya se comienzan a calentar...🔥 pic.twitter.com/bI8hwOPH6B — Omar Niño Noticias (@OmarNNoticias) November 23, 2022

Si bien, el Tricolor y la Albiceleste mantienen una fuerte rivalidad entre distintos torneos, aunque, específicamente en la copa del mundo, son tres enfrentamientos que forman su historia: Uruguay 1930, Alemania 2006 y Sudáfrica 2010.

No obstante, este tipo de situaciones no se deben presentar, por lo que, seguramente, habrá sanciones para los involucrados y se espera que no vuelva a repetirse.