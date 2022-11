‘Han afrontado un partido terriblemente difícil ante un gran rival, estoy orgulloso’: Lionel Scaloni

El grito ahogado de la Argentina explotó al minuto 63 cuando de la pierna izquierda de Messi, salió un disparo raso a la derecha de Guillermo Ochoa que el portero no pudo desviar. A partir de ahí la selección “albiceleste” se liberó de la presión que traía encima y se enfiló al triunfo tan esperado frente a México.

Luego del partido se le vio a todo el equipo festejar con su afición, minutos después varios jugadores hablaron al micrófono y dejaron entrever el nervio que tenían pues, sabían que de perder, estaban fuera del Mundial de Qatar 2022. El técnico de Argentina, Lionel Scaloni contó más acerca de este partido en la conferencia posterior al encuentro.

El director técnico argentino habló sobre la importancia que tenía este partido pues la derrota contra Arabia Saudita les sorprendió. “Sabíamos que iba a ser un partido difícil, porque México nos planteó un partido diferente al que venía haciendo normalmente, teníamos la sospecha de que podía jugar con línea de 5″, mencionó.

“El primer tiempo no fue bueno, para ninguno. Corregimos en el descanso y empezamos a jugar mejor, emparejar en el medio. Después vieron lo que pasó, el 10 definió el partido y sabe que tiene un grupo atrás que lo apoya. El entrenador está para tomar decisiones y creíamos que con Julián (Álvarez) podíamos tener movimiento, diagonales, meter un jugador fresco. A veces sale mal, pero hoy salió bien”.

El juego de México en el primer tiempo hizo pensar al estratega argentino. “Ellos presionaban bien, estaban haciendo su partido. En el inicio del segundo tiempo hicimos alguna gestión en el descanso y empezamos a ver mejoría con Guido Rodríguez en campo y luego con Enzo (Fernández)”.

“El segundo tiempo lo afrontamos diferente, de una manera más agresiva. Era difícil jugar al fútbol, ellos tenían línea de 5 con cuatro volantes (...) Es emocionante ver jugar a nuestros futbolistas. Quien no se sienta identificado con este equipo es porque realmente no quiere a la Selección Argentina. No es lo mismo jugar con esta camiseta que con otra, es así”.

“Han afrontado un partido terriblemente difícil ante un gran rival y con toda la magnitud que tenía. No es fácil jugar estos partidos. Estoy orgulloso de lo que han hecho nuestros jugadores. El vestuario estaba bien (en el entretiempo) y sabíamos de la dificultad del partido, le pedíamos paciencia a los jugadores. Tenemos grandes futbolistas y además a Leo, eso es importante”, finalizó.

