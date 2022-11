Así reaccionaron Thiago, Mateo y Ciro, hijos de Messi, ante el triunfo de Argentina en Qatar 2022

Lionel Messi confesó cómo vivieron sus hijos la victoria de Argentina frente a México, así como su derrota ante Arabia Saudita durante la Copa Mundial de Qatar 2022, pues aseguró que todos estaban “sufriendo”.

El futbolista argentino, que recientemente se vio envuelto en una polémica internacional por pisar el jersey de la Selección mexicana, contó en entrevista con TUDN cómo sus hijos Thiago, Mateo y Ciro vivieron estos contundentes partidos.

“Mateo en el primer partido se fue llorando de la cancha; Thiago estaba haciendo cuentas, explicando que estábamos clasificados... lo sufren igual que todos”, mencionó Messi.

Los tres pequeños hijos de Messi y Antonella Roccuzzo son fanáticos del futbol en general, pero se sabe que sobre todo son los mayores fans de su papá, quien fue calificado como el mejor jugador de la historia por la revista Four Four Two.

El sábado 26 de noviembre, durante el partido de México contra Argentina, Antonella compartió en su cuenta de Instagram una fotografía junto a Thiago, Mateo y Ciro portando el jersey de Messi para mostrarle su apoyo como familia.

Sobre el triunfo de los albicelestes frente al Tri, confesó que se llevaron “toda una alegría”, pues el número 10 espera que en el partido con Polonia puedan “volver a tener otra victoria”; esperemos que esta vez nos pueda compartir la reacción de los pequeños en redes sociales.

