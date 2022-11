Canelo y Ochoa se roban reflectores en la prensa árabe previo a duelo con México

El duelo crucial en el Grupo C entre Arabia Saudita y México acapara las miradas en ambos países, y así lo muestran los distintos medios en el país asiático.

A poco menos de 24 horas de que se enfrenten en la Copa del Mundo de Qatar, distintos portales informativos en Arabia se han enfocado en Guillermo Ochoa, arquero que disputa su quinto Mundial, además de considerar que existen grandes posibilidades de emular lo conseguido en 1994 y avanzar a octavos de final.

En Presbee, el enfoque principal es la polémica del Canelo Álvarez y Lionel Messi en redes sociales.

“El boxeador mexicano Canelo Alvarez amenazó al capitán argentino y leyenda del fútbol Lionel Messi, acusándolo de faltarle el respeto a su país, informa ESPN.

Un video mostró que Lionel Messi y sus compañeros argentinos celebraron en el vestuario tras su victoria sobre México el sábado, luego de marcar su segundo gol en la justa”, se lee.

Por otra parte, en el portal Alaribiya se destaca a Guillermo Ochoa, que aparece cada cuatro años con grandes actuaciones en la Selección mexicana.

“Cada 4 años antes del inicio de cada mundial, brotan chistes sobre cuándo suele aparecer el arquero de México, o que nadie sabe su nombre, edad, ni en qué equipo juega, pero todos sabemos que aparecerá distinguido en el torneo. Y siguieron imágenes de su distintivo corte de pelo, con una pregunta sarcástica: ¿Cómo sabes que la Copa del Mundo está por comenzar?

Detrás de todos estos comentarios y preguntas está la larga historia de un hombre llamado Guillermo Ochoa, considerado por muchos como el mejor arquero mexicano de todos los tiempos”, escriben.

Además, el mismo medio destaca que el Tri no cuenta con una gran ofensiva en esta Copa del Mundo.

“México se verá reforzado por el hecho de que no ha perdido en cinco encuentros anteriores con Arabia Saudita, y ganó en dos ocasiones en la Copa Confederaciones 5-0 y 5-1. Pero la actual selección de México sufre ofensivamente, y el equipo no anotó ningún gol en los dos primeros partidos contra Polonia y Argentina, y espera que no sea la primera vez en la historia de su participación en la Copa del Mundo que falla en anotar un gol”, dicen.

También destacan una apuesta realizada por el jefe de la Autoridad de Entretenimiento de Arabia Saudita, el cuál dará un premio a quien adivine el marcador del juego.

“Turki Al-Sheikh, jefe de la Autoridad de Entretenimiento de Arabia Saudita, anunció una competencia excepcional para sus seguidores en las redes sociales, por un premio de $10,000.

Al-Sheikh publicó un tuit a través de su cuenta personal en Twitter, en el que pedía a sus seguidores que pronosticaran el resultado del partido Arabia Saudita-México, además de volver a publicar y darle me gusta a la publicación, como condiciones para participar en la competencia.

Retuitea y dale me gusta y predice el resultado de nuestro partido del miércoles y gana 10 mil dólares... La competencia es para todo el mundo... Tómalo como una competencia”.

