Lukaku explota tras eliminación y destruye parte de la banca

Lukaka 💩🇧🇪 woke up feeling dangerous today 🔥⚠️



→ 4 ocasiones claras falladas 🎯🏹

→ Afuera de grupos en el mundial 🤏🏆

→ I miss you Lautaro 🥺😭

→ CORRECTION‼️ El Mundial es como una Eurocopa pero sin Bélgica ✍️✅



LOOK THE LUKAKU'S HIGHLIGHTS 😱✨pic.twitter.com/C6SMXA7Os2