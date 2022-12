“Los jugadores a veces nos relajamos en la Liga MX”: Jesús Gallardo

A su llegada a la ciudad de Monterrey, el futbolista Jesús Gallardo dio la cara para hablar del fracaso de la Selección Nacional en este Mundial de Qatar 2022 en donde cayeron eliminados en la fase de grupos.

Para el jugador de los Rayados, la culpa no solo es de Gerardo Martino y los directivos de la Federación, si no que los jugadores cargan gran parte de este fracaso, dando a entender que el futbolista mexicano no sale a Europa por estar en una zona de confort como lo es la Liga MX.

“Si son muchísimas cosas que tienen que cambiar en el futbol mexicano, no solamente los directivos, si no también nosotros como jugadores tenemos que cambiar, como la manera de ver el futbol, de jugar los partidos aquí en la liga, a veces nos relajamos en la liga cuando tenemos que enfrentar cada partido al cien por ciento y estar más concentrados para tener más posibilidades de salir a Europa”, detalló el lateral.

🎙️ | Jesús Gallardo volvió a la Sultana del Norte y expresó que la eliminación de México del Mundial es una "responsabilidad de todos", además de mencionar que hay "muchísimas cosas que deben de cambiar". #ABCDeportes | 📻 92.1 FM y 660 AM pic.twitter.com/AedxKV9KAA — ABC Deportes Mty (@abcdeportesmty) December 4, 2022

Una de las criticas que se hicieron por el fracaso del Tricolor justamente es esa, la de tener pocos jugadores jugando en el viejo continente, por lo que este descalabro podría impactar en la mentalidad de los futbolistas y así animarse a dar el salto en su carreras.

Así como este detalle, se esperan cambios importantes para hacer un mejor desempeño en casa en el próximo mundial del 2026.