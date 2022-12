Sterling abandona mundial por emergencia familiar

Inglaterra derrotó este domingo fácilmente a Senegal en los octavos de final, con lo cual se instaló en la siguiente ronda. Sin embargo, los ingleses han recibido una mala noticia tras esta buena, y es que su extremo, Raheem Sterling, es baja de la concentración, sin fecha de regreso exacta, por lo que podría incluso perderse lo que resta.

Tras finalizar en partido ante los senegaleses (3-0 a favor), el entrenador del conjunto de Inglaterra, Gareth Southgate, confirmó que el futbolista perteneciente al Chelsea ha tenido que hacerse a un lado por razones familiares, las cuales le impiden seguir a la par de sus compañeros, pues necesita atenderlos a la brevedad.

En una primera instancia, se había avisado que el ofensivo se perdería el duelo de octavos de final, pero Southgate ha dejado su futuro en la concentración y su participación en Qatar de manera incierta.

“Vamos a apoyarlo y a dejar que tenga el tiempo que necesite”, mencionó el técnico.

La casa de Raheem Sterling en Inglaterra fue asaltada con su familia en el interior y los delincuentes utilizaron la fuerza. Gareth Southgate no confirmó que el delantero vaya a regresar para lo que queda del Mundial. "Vamos a apoyarlo y dejar que tenga el tiempo que necesite". pic.twitter.com/Qw285IVmCO — VarskySports (@VarskySports) December 4, 2022

Según reportan desde Inglaterra, el jugador regresa con su familia debido a que se metieron a robar a su hogar, utilizando incluso la fuerza para hacerlo, lo que obliga a Sterling a acudir a arreglar la situación.

“Sterling volará de regreso a Inglaterra. Necesita tiempo con su familia para lidiar con eso y no quiero presionarlo para que lo haga. ¿Cuándo volverá? No sé, no puedo decirlo en estos momentos. A veces, el futbol no es lo más importante, la familia está primero. La prioridad para él en este momento es estar con su familia”, cerró el estratega.