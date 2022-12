Diego Cocca se descarta para la Selección de México

Dentro de la baraja de entrenadores que suenan para tomar a la Selección Mexicana, hay que bajar una fichita que sonaba fuerte al descartarse Diego Cocca como posible opción al banquillo mexicano.

El bicampeón con el Atlas de Guadalajara recién llegó al conjunto de los Tigres en un nuevo reto en su carrera, por lo que su compromiso con los felinos le hace descartarse de ser opción a pesar de comentar que le tiene un gran cariño a México.

“Yo disfruto del futbol mexicano, me ha dado mucho y espero me dé mucho más, pero mi mente solo está en Tigres, recién llego y bastante trabajo tengo por delante, estoy contento en el lugar donde estoy, trabajando día a día para que tengamos el mejor equipo posible y la afición se sienta orgullosa”, declaró el timonel auriazul.

Defiende a Gerardo Martino

Cocca comentó que sintió una gran tristeza por la eliminación del Tricolor en la pasada justa mundialista, por el país y por su colega Gerardo Martino.

“Yo siento un cariño muy especial por México, me lo ha dado y me lo sigue dando todo y me dio mucha tristeza que quedaran fuera del mundial, porque conozco la liga, sé que es una liga muy competitiva, también me dio tristeza por el Tata Martino porque considero que es un muy buen técnico”

Por último, respecto a los insultos al Tata, el estratega de Tigres tiene claro que Martino siempre vio por el benefició mexicano y dio lo mejor de sí.

“Yo siempre voy a defender a los colegas, nosotros somos directores técnicos y siempre buscamos lo mejor, sin duda que Martino hizo lo mejor posible con sus posibilidades y los resultados son los que mandan, si la pelota pega en el palo y se sale, no significa que ya seas mal entrenador”, finalizó.