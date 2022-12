Prensa española se come vivo a Luis Enrique por fracasar con España

La eliminación española del Mundial ante Marruecos es la mayor sorpresa de esta Copa del Mundo y en España ya tienen claro quien es el mayor culpable del fracaso de la furia roja; Luis Enrique.

El entrenador ha sido blanco de la polémica a nivel mundial por decidir stremear en plena justa mundialista, atacando a la prensa en casi todo momento, con una lista de convocados con ausencias importantes y con estilo de juego que no convencía de todo, por lo que esto, aunado al fracaso deportivo ha causado una bomba en la prensa ibérica.

En uno de los programas deportivos más seguidos en España, el “Chiringuito de Jugones” se han comido al estratega en una de las decepciones más importantes de aquel país.

“Un seleccionador no puede stremear en un Mundial, estás dividiendo en todo un país con tus comentarios, ha sido un desastre, esto ha sido horrible”

“Esto raya en la comedia, su metodología estuvo fuera de lugar. Luis Enrique te haz llevado por delante a todo un país”

“España no se merece esto, nuestro futbol menos, este señor vino a ensuciar el futbol, me da vergüenza que nos gane Marruecos, con el debido respeto que me merece dicho país”, declararon los panelistas.