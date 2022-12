¡Otro berrinche! Cristiano estaría afectando el vestidor de Portugal

Cristiano Ronaldo es un futbolista que se colocó como uno de los mejores de la historia gracias a lo que ha podido lograr dentro del terreno de juego, pero en los últimos años se ha evidenciado que ese nivel al que nos acostumbró, se ha ido.

El astro portugués no pasa por su mejor momento y se notó en su segunda etapa con el Manchester United y también en los partidos de Portugal en la Copa del Mundo de Qatar 2022, donde no ha podido brillar del todo.

De hecho, en el último partido de la escuadra lusitana, en el que golearon 6-1 a Suiza para obtener su pase a los cuartos de final de la justa mundialista, CR7 fue banca y el equipo no resintió su ausencia, ya que Gonçalo Ramos lo sustituyó y marcó un triplete.

Durante el partido, la afición coreó su nombre para verlo en acción unos cuantos minutos y verlo, quizás, hacer un gol en un partido que lucía para que anotara uno. Ingresó, pero no pasó nada en 15 minutos que disputó. Cuando el silbante mexicano César Arturo Ramos Palazuelos pitó el final, Portugal celebró su pase, pero Cristiano Ronaldo tuvo un gesto hacia sus compañeros que no gustó mucho.

En lugar de ir con los demás, prefirió no festejar y se marchó en soledad hacia los vestidores, evidenciando que no se encuentra bien con su equipo nacional, tal y como lo hizo notar con sus gestos de molestia cuando salió de cambio ante Corea del Sur en el último partido de la fase de grupos y que hasta arremetió contra su técnico Fernando Santos, “Tienes una prisa del carajo por sustituirme, ¡Jodete!”.

¿CON LOS SUPLENTES? NO, YO NO, MAESTRO 😅



Luego de la goleada ante Suiza, Cristiano Ronaldo no formó parte del entrenamiento de campo con los futbolistas que iniciaron desde el banco en Portugal 🇵🇹



▶️ Trabajó en el gimnasio junto con los titulares #TNTSportsMundial pic.twitter.com/b8OScePqjq — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) December 7, 2022

Días después el estratega dio su punto de vista sobre la reclamación que recibió, “Lo he visto por video y no me ha gustado nada. Los problemas se solucionan internamente, ya está hecho, todos están concentrados y disponibles para el partido de este martes. El once lo doy en el estadio. Siempre es así. Es un tema zanjado y todos están disponibles”.

La decisión de Santos fue dejar a su capitán en la banca y poner a un joven que dio resultados, ahora la lógica indicaría que para los cuartos tendrá que volver a colocar a Ramos como titular para buscar el pase a las semifinales de Qatar 2022 contra Marruecos.

Cristiano Ronaldo no la está pasando nada bien. En medio de la Copa del Mundo se quedó sin equipo y ahora, en el que podrías ser su última aparición en el máximo torneo del futbol, podría terminarlo siendo suplente.