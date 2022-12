“Si me pegó no ir al Mundial”: Sebastián Córdova

Sebastián Córdova dolido por no ir al Mundial con México Al jugador mexicano le dolió no ser convocado al Mundial de Qatar. Foto: Mexsport

A pesar de levantar su nivel en este último semestre con Tigres y ser para la afición felina uno de los mejores jugadores del pasado Apertura 2022, Sebastián Córdova no fue considerado por Gerardo Martino para el Mundial de Qatar significando un golpe duro de asimilar para el futbolista.

Para el mediocampista recordar esta justa mundialista no le traerá buenos recuerdos pero tratará de darle vuelta a la página.

“Sí me pega, recuerdo y digo qué mala onda, me hubiera gustado estar y para eso trabajo, pero ni modo es dar vuelta la página, a la hoja y no estar pensando en eso, solamente en el presente y en el futuro. Ahorita el presente es hoy y toca estar con Tigres en la pretemporada, hacerlo bien aquí y pensar en el siguiente torneo”, declaró en entrevista para TUDN.

Qué ganas de ayudar en vez de apoyar 😣 — Sebastián Córdova (@Cordovar97) November 26, 2022

Su juventud y pertenecer a un equipo importante como los Tigres le hacen ilusionarse para ser un titular indiscutible de la Selección y así llegar como pieza clave al Mundial del 2026.

“Me veo, creo que tendría como 29 años ahí (Mundial 2026), pero me veo muy bien, el cien, al tope, en lo más alto de mi carrera así que me veo muy bien ahí. Son tres años y medio, bastantes torneos que jugar con Tigres, con selección también va a haber varios entonces siempre estar buscando el presente”, mencionó.