Roger Federar revela cómo le anunció a Rafael Nadal su retiro

El extenista suizo, Roger Federer, acudió al programa “The Daily Show” de Trevor Noah durante su visita que realizó hace algunos días en Estados Unidos y fue ahí donde reveló cómo le contó a Rafael Nadal sobre su retiro.

El sorpresivo retiro de Roger del tenis fue una noticia que, en su momento, volvió loco al mundo deportivo pues se esperaba que el suizo se mantuviera un tiempo más jugando con la raqueta, pero, el tiempo no perdona a nadie y él mismo revela la razón por la que decidió retirarse, no sin antes jugar con su amigo.

Roger Federer y Rafael Nadal en la Laver Cup 2022 (Julian Finney/Getty Images for Laver Cup)

Federer se retiró en septiembre pasado luego de disputar el juego de dobles junto al tenista español en la Laver Cup 2022. El suizo compartió en la entrevista cómo le informó a Nadal de esta decisión y la petición que le hizo. Primero contó que le llamó por teléfono al expañol y que, al mismo tiempo, era la primera vez que le compartía a alguien externo a su familia y equipo sobre la decisión.

“Hey, Rafa, antes que hagas otros planes, me gustaría que vinieras a la Laver Cup y jugar contigo mi último partido de dobles. Sería genial porque (llanto), desgraciadamente, (llanto) mi rodilla ya no está bien y creo que esto es el fin”, explicó. Federer revivió la respuesta de Nadal. “Él se quedó como ‘oh, sí, oh Dios mío… Ok, sí. Allí estaré. Pase lo que pase”, narró el suizo.

Dicho pacto se cumplió y el pasado 23 de septiembre Roger y Rafa se enfrenaron contra Tiafoe y Sock, el duelo terminó a favor de los estadounidenses por 6-4, 6-7(2) y 11-9. Tras finalizar el encuentro Federer y Nadal protagonizaron una de las imágenes que marcarán el 2022 donde ambos están sentados mientras lloran.

