Pepe explota contra el arbitraje: ‘Que le den el título a Argentina’

La eliminación de Portugal ante Marruecos en la Copa del Mundo de Qatar 2022 dejó mucha polémica alrededor, incluyendo al zaguero Pepe, quien arremetió contra el árbitro y dio a entender que está diseñado el torneo para que ‘Argentina sea campeona’.

En declaraciones a los medios, Pepe evaluó la actuación del juez central Facundo Tello y aseguró que tomó muchas decisiones erróneas.

“No vio la jugada que podía haber sido penalti a Bruno Fernandes. Tuvimos la capacidad de ganar esta copa del mundo. Después, tuvimos la sensación de la arrogancia del equipo arbitral. Argentina será campeona. Fueron cinco árbitros argentinos… Qué más puedo decir. Veamos qué pasa. Después de lo que vi hoy, le pueden dar ya el título a Argentina”, señaló.

pepe Facundo Tello discute con Pepe tras una falta (Francois Nel/Getty Images)

Por otra parte el zaguero del Porto señaló que no se añadió el tiempo necesario, después de las constantes faltas y pérdida de minutos generada por el cuadro marroquí.

“Hablando, hablando toda Argentina y el árbitro viene aquí a pitar. No digo que venga condicionado... pero ¿a qué jugamos el segundo tiempo? El portero se tiró al suelo. Solo quedaban ocho minutos del tiempo de descuento. Trabajamos en serio y el árbitro ¿ocho minutos? No jugamos nada en el segundo tiempo. El único equipo que jugó al fútbol fuimos nosotros. Estamos tristes. Teníamos calidad para ganar el Mundial y no lo hicimos.”.

“Es un momento muy importante como para hablar de eso”, señaló Pepe sobre la posibilidad de que fuera el último encuentro tanto suyo como de Cristiano Ronaldo con la selección lusa.

Pepe fue el capitán de Portugal tras la suplencia de Cristiano Ronaldo, que ingresó en la segunda mitad en donde Marruecos se llevó el triunfo por 1-0.

