“Estamos preparados para parar a Messi”: Luka Modric

Croacia está por segundo mundial consecutivo en la fase de semifinales y buscará volver a instalarse en la gran final, pero antes tiene a Argentina, un rival que no será nada fácil, sobre todo por la figura de Lionel Messi, a quien Luka Modric considera un reto importante, para el cual están preparados.

“Tengo ganas de jugar otra semifinal contra un equipo grande, no solo contra un jugador. Claro que Lio es muy grande, es el mejor jugador de ellos y vamos a tener muchas dificultades para pararlo, pero estamos preparados y vamos a darlo todo. Espero que sea suficiente para estar en la final”, mencionó para los medios españoles.

Por otra parte, el jugador del Real Madrid admitió que no son favoritos y que para el grupo no es problema que no se les reconozca como tal.

“Todos miran más por los países grandes, como somos un país pequeño nadie nos tiene en cuenta, pero nosotros no tenemos problemas con esto, de que sean otros los favoritos y estar nosotros en la sombra. Eso es cosa de fuera, que no podemos controlar. Solo podemos competir al máximo, dar todo y esto es lo que es nuestro fuerte”.

GRAN MOMENTO

Además de lo que significa enfrentar a Argentina y Messi, Luka aprovechó para hablar del momento que vive su selección y todos sus compañeros.

“Desde la Eurocopa hay un dato que en 22 partidos solo hemos perdido uno, es algo impresionante, hemos jugado muchos partidos buenos y eso también dice mucho de nosotros. Yo confiaba en que podíamos hacer algo. Después de cuatro años, estar en semifinales es algo muy grande”, dijo.