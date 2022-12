‘Vamos por el último partido’: Lionel Messi tras el triunfo ante Croacia

La felicidad embarga al vestidor de Argentina tras conseguir el boleto a la gran final de Qatar 2022 al vencer a Croacia de manera contundente por 3-0, y así lo refleja Lionel Messi, quien se lució con un gol y una asistencia en el encuentro.

Ante los medios, el astro de la albiceleste mostró su emoción sobre lo vivido en el estadio Lusail ante los croatas.

“Siento muchas cosas, es muy emocionante ver todo esto. Ver a la gente, a la familia durante todo el Mundial fue algo increíble. Vamos por el último partido, que era lo que queríamos”, expresó.

Por otra parte, fue cuestionado sobre sí Qatar 2022 había sido su mejor actuación en una Copa, por lo que se expresó a favor del grupo, sobre la individualidad.

“No sé si es mi mejor Mundial o no. Hace tiempo que estoy disfrutando muchísimo de esto. Estábamos confiados que este grupo lo iba a sacar adelante. Sabemos lo que somos y le pedimos a la gente que creyera en nosotros”, dijo.

Por otra parte, Lionel Messi aseguró que sabían que no eran los máximos favoritos, pero ahora están en júbilo por acercarse nuevamente a la tercera estrella.

“Sabíamos que no éramos los máximos candidatos, pero no le íbamos a regalar nada a nadie. Fuimos demostrándolo partido a partido. Hemos pasado situaciones duras, otras muy buenas. Hoy vivimos algo espectacular. Estoy disfrutando con toda esta gente y con todos los argentinos que están en nuestro país. Me imagino que debe ser todo una locura”, sentenció.

Lionel Messi es la gran figura de Argentina en esta Copa, al llegar a su quinta anotación y regresar a la final de una justa mundialista.

