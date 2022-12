¿Quiénes son los favoritos para ganar en las semifinalistas de Qatar ?

NETHERLANDS VS ARGENTINA - QUARTERFINALS - FIFA WORLD CUP QATAR 2022 (MIGUEL GUTIERREZ/STRAFFONIMAGES/MIGUEL GUTIERREZ)

Ya sólo quedan cuatro equipos que se pelean la máxima gloria del futbol de Selecciones. Argentina, Croacia, Francia y Marruecos son los protagonistas de esta historia de pasión, talento y mucho futbol.

Pero, ¿quiénes son los favoritos en Caliente.mx para estar en la final de Qatar?

ARGENTINA VS CROACIA: Tras un partidazo entre la Albiceleste y Países Bajos, el equipo comandado por Messi, trae la confianza a tope, están enfocados dentro y fuera de la cancha para llegar a la Final en Catar, pero Croacia no es un rival fácil, venció al favorito Brasil desde los once pasos.

Las apuestas están a favor de Argentina con un momio de -106, por lo que, si tú apuestas tus $1,000 por el triunfo de la Albiceleste, ¡cobrarías $1,950! Ahora, Croacia tiene un momio súper atractivo de +385, es decir, te llevarías $4,850 por cada $1,000 apostados.

FRANCIA VS MARRUECOS: Los Galos apenas derrotaron 2-1 a Inglaterra tras polémico arbitraje, mientras que Marruecos dejó fuera a Cristiano Ronaldo y compañía, Portugal no pudo abrir la defensa marroquí y los africanos ganaron por la mínima en Al Thumama Stadium. El momio para la victoria de Marruecos es de +710, si tú le metes tus $1,000, ¡ganarías $8,100! Vayamos con el gran favorito: Francia paga $1,550 por cada $1,000 apostados, es decir, tiene un momio de -184 para su triunfo.

Este miércoles ya sabremos cuál será la Gran Final de la Copa de Futbol en Qatar a jugarse en el Lusail Stadium con una capacidad de 80,000 espectadores, ¿quiénes son tus favoritos para luchar por la máxima gloria?

