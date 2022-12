Croacia mantiene el apoyo de la futbolista más bella del mundo

Ana Maria Marković es una futbolista croata que ha estado apoyando a su Selección durante toda la Copa del Mundo de Qatar 2022 y ahora, pese a la eliminación de los croatas a manos de Argentina en las semifinales, se sigue sintiendo orgullosa de su equipo.

Te recomendamos: La fan más sexy del Mundial es ‘conquistada’ por Caramelo

La jugadora del Grasshopper, de Suiza, publicó un par de fotografías en las que luce un bikini y la camiseta de Croacia, junto al mensaje “Sigo orgullosa de ti”. Además de que dio a conocer que se encuentra en la Riviera Maya de Quintana Roo, México.

Marković sabe lo que es representar a su país, ya que ella forma parte de la Selección femenil. De 2021 a la fecha, ha disputado nueve partidos y suma una anotación.

Es considerada la futbolista más bella

Ana Maria no reniega de su belleza y no tiene problemas con que la cataloguen como la futbolista más bella o de las más bella del mundo. “Me gustaron los artículos que me llamaban la futbolista más bella o una de las más bellas porque me alegra saber que piensan que soy hermosa”, declaró hace tiempo a 20.min de Alemania.

Sin embargo, también reveló que sí le molesta que la llamen la futbolista más sexy del mundo. “Eso no me gusto, en especial por mi familia. Creo que hay que tener cuidado con lo que se escribe sobre las demás personas. Sobre todo si lo haces sobre personas que no conoces”, dijo Marković.