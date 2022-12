Periodista argentino revienta a los mexicanos: “Quieren ser como nosotros”

La polémica entre México y Argentina en la Copa del Mundo de Qatar 2022 continúa encendida y ahora fue un periodista sudamericano quien mandó un mensaje reventando al balompié azteca.

Fue el comunicador Alejandro Fantino, quien acrecentó la polémica y aseguró que existe un complejo de inferioridad por parte de los mexicanos, además de envidia por Argentina, más si se habla de temas futbolísticos.

“Los mexicanos tienen complejo de inferioridad con nosotros. Los mexicanos quieren ser nosotros y no pueden. No les da, no pueden. No llegan, sueñan con jugar al futbol como nosotros. Quieren llegar a ser la Selección Argentina y no pueden, así se pinten la camisa de la celeste y blanco, dejen el verde, no van a perder”, expresó en su programa el ‘Multiverso Fantino’.

En ese mismo tema, el periodista incrementó sus comentarios asegurando que la razón de su ‘superioridad’ es su raíz europea.

“Porque somos Argentina, jugamos al futbol así, nacimos así. Se comunican un montón de cuestiones: jugamos (así) porque tenemos raíces europeas”, indicó.

Y luego me cuestionan que por qué hablo de su soberbia y mamonería. Complejo de superioridad que creen que todos quieren ser como ellos.

¿Algún mexicano que diga que jugamos como ellos? NADIE

Este acomplejado nos dice acomplejados.

Por mamones como éste se desea lo que se desea. pic.twitter.com/UqmZvY6x6l — #LosJudasDeArizpe (@ArizpeMiguelZ) December 13, 2022

Por si no lo viste: “Queremos apoyar a los jóvenes para que lleguen lejos en el pádel”: Gustavo Santoscoy

Este video, que se ha hecho viral en redes sociales, ha causado decenas de comentarios negativos en contra de lo expresado por el periodista.

Cabe recordar que el duelo entre México y Argentina generó distintos momentos polémicos, como el cántico de los mexicanos sobre las Malvinas, hasta las comparaciones por los problemas socioeconómicos que sufren ambas naciones.

Publimetro te recomienda