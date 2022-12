“Corro por pasión y sin presión”: Roberto González

Roberto González Valdes, es de los pocos mexicanos que ha ganado las 24 Horas de Le Mans, una de las carreras más complicadas en el automovilismo y recientemente se coronó campeón de la temporada 2022 en la categoría LMP2 (Le Mans prototipo 2) de la FIA.

También, es de los pocos pilotos que trae en la sangre la pasión por el deporte motor, pues pese a las dificultades por las que ha pasado, no ha desistido nunca en su sueño por lograr cosas importantes a bordo del volante.

En entrevista con PUBLISPORT, el corredor contó cómo es que se involucró en el automovilismo, sus logros más importantes en este deporte y cuáles han sido los momentos más complicados por los que ha pasado.

¿Cómo fue que te involucraste al automovilismo?

Siempre he dicho que en este deporte es algo con lo que se nace, ya que no cualquiera tiene la resistencia o el amor por la velocidad, no cualquiera aguanta este tipo de adrenalina que la velocidad y el riesgo producen. En mi caso lo heredamos de mi padre, él corría también carreras de resistencia. Desde muy chicos mi hermano y yo empezamos con el gusto por la velocidad, desde muy temprano en las motos a los 3 años. De ahí los go-karts, los campeonatos nacionales por ahí de los 12 años y a partir de ahí nació el amor por el automovilismo, ganamos varios nacionales en las categorías de kartismo en las que participamos. En 1994 inicio mi carrera en los autos, iniciando en la Fórmula 2, Fórmula 3 y finalmente en el campeonato mundial de resistencia.

Hubo varios años en los que me retiré del automovilismo, prácticamente del 2005 a 2016 estuvo fuera de las pistas; sin embargo se presentó la oportunidad de regresar en el campeonato mundial de resistencia y desde entonces hemos estado disfrutando de la adrenalina que se vive.

¿Por estos riesgos que representa el automovilismo, pasó por tu cabeza ya no dedicarte a esto?

Uno sabes y es conscientes de que hay mucho riesgo en lo que hacemos, pero uno no lo trae presente. Te subes al coche, sales a la pista y has de cuenta que entras en un trance donde tu mente esta 100% concentrada en lo que estás haciendo en ningún momento pasa por tu mente el tema de riesgo, aunque sabemos que está ahí, pero no mientras está la actividad.

¿Estos riesgos tuvieron que ver con tu retiro?

Estuve fuera pero no por esta cuestión, fue porque teníamos varios proyectos en marcha en ese momento que desgraciadamente no se llevaron a cabo y en ultimo momento, en 2005 estuve cerca de la Fórmula 1, teníamos el patrocinadora firmado y todo, negociando con los equipos y a última hora el patrocinador se echó para atrás por políticas de la empresa y ya era un momento muy tarde como para reiniciar todo de cero. Hubo mucha presión de la familia porque me saliera y me incorporara a los negocios familiares en los que estuve hasta 2014-2015 después decidí darme un espacio e intentar volver a correr.

¿Cómo se dio tu regreso, qué fue lo que te inspiró volver?

Nunca estuve conforme con la decisión de retirarme, sin embargo entendí que en su momento lo ideal era cambiar de canal y dedicarme a los negocios, ya llegó un punto en el que se dio la oportunidad otra vez, mucho tuvo que ver mi hermano Ricardo González, el estaba participando en este mismo campeonato con mucho éxito ganando las 24 horas de Le Mans. Él decide traer el evento a México en 2016 y tuvimos muy buen resultado, de ahí se me dio la oportunidad de seguir corriendo y agarrar contrato. Eso me abrió las puertas y me permitió regresar.

🏆 LMP2 WORLD CHAMPIONS🏆 pic.twitter.com/V0V311l136 — Roberto González Valdes (@RobGonzalezV) November 13, 2022

¿Cómo es qué te preparas para las carreras donde generalmente las temperaturas suelen ser elevadas como sucedió en Bahréin?

Te platico un poco más de lo que hacemos que a lo mejor la gente no está muy enterada, pongamos de ejemplo el 24 Le Mans. Cuando llegamos a una carrera la preparación inicia mentes antes, no nadamos del piloto, sino de los mecánicos e ingenieros. Tenemos fiscos que se encargan de nuestra nutrición, hidratación y ejercicios que debemos hacer específicos para cada carrera. En nuestro caso nuestro fisioterapeuta sabe nuestra condición previo a las carreras con cuestiones como una báscula y desde el primer entrenamiento de acuerdo a las condiciones climatológicas. Por ejemplo en Bahréin estuvimos perdiendo como cinco litros, casi 5 kilos por el calor, entonces lo primero es recuperar esos nutrientes, la hidratación es muy importante, los alimentos que debemos comer y en qué momentos para que esa fuente de energía caiga en el momento adecuado. Lo mismo con el descanso mental, hay muchos aspectos que trabajamos.

¿Cuál es el circuito más complicado al que te has enfrentado?

Lemans es una carrera de otro mundo, es la más compleja, no nada mas por el circuito que es un su mayoría callejero, el clima es muy cambiante, hay veces que en una parte está lloviendo y en otra está todo seco.

Me gustaría que nos compartieras un poquito sobre quién eres como persona: tus pasatiempos, ¿cómo te describirías?

Le diste al clavo ahorita. Hace mucho que dejé de ser piloto profesional, aunque corra en un campeonato mundial y de la forma más profesional posible. Pero a lo que me refiero es que hoy en día vivo de mis negocios, no de las carreras, un día normal mío es situaciones de negocios, me dedico a hacer inversiones en diferentes industrias desde bienes raíces, farmacéuticas y financieras. Procuro esquiar entre dos o tres horas cuando empieza el invierno, vivo en Colorado.

No me puedo quejar, estoy muy contento de poder hacer lo que más me gusta por pasión, no por la presión de decir de aquí como, de los patrocinadores, que la verdad cambia mucho las circunstancias. Ahorita el momento de mi carrera ha sido 100% disfrutes, sin presión, lo cual considero que permite dar lo mejor de sí porque estas enfocado en lo que tienes que hacer.

¿Te gustaría cumplir más sueños en el automovilismo?

No hay nada mejor que estar logrando metas que un ose propone desde muy chico. Mi sueño que siempre tuve fue correr en Le Mans, correr en Fórmula 1 pero eso nunca se dio estuvimos muy cerca y otras carreras como las 24 Horas de Daytona, otra carrera de resistencia que se dio, y poder palomear todas las carreras de residencia si siguen las condiciones seguiremos peleando por otro campeonato.

Me gustaría que mandaras un mensaje a todas aquellas personas que independientemente del deporte motor, también tienen un sueño por cumplir, cómo los motivarías para que no claudiquen en su camino por conseguir lo que tanto anhelan

Principalmente creo que todo inicia desde la pasión, de amor por algo. Creo que todo aquel que tenga una pasión muy fuerte por algo debe trazar sus metas muy claras, valorando las capacidades y habilidades que tienes, de ahí dedicarse al 100% y a lo largo de cada paso que uno da ir sumando las experiencias, muchas veces cuando falta algo esa experiencia hace mucho valer, la dedicación es la que trae los resultados, hay que soñar en grande. Paso a paso y sin rendirse.

LO MÁS VISTO EN PUBLIMETRO TV: