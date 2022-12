“Dejemos de hacernos tontos”: el mensaje de Mbappé al medio tiempo de la final

La final del Mundial de Qatar 2022 fue una de las más emocionantes de la historia, pues en varias ocasiones, parecía que Argentina se llevaría el campeonato; sin embargo, Kylian Mbappé rescató a Francia para definir el trofeo en penales.

Tras varios días de haberse disputado la final, se filtró un video en el que Mbappé muestra su carácter y da un fuerte discurso a sus compañeros en el entretiempo del juego, cuando los franceses se veían abajo por marcador de 2-0.

En dicha grabación, se escucha a un Kylian bastante molesto y pide a sus compañeros “dejar de hacerse tontos” y ponerse a jugar la final, ya que los jugadores de la albiceleste, sí estaban dejando todo en la cancha.

“Es una final del mundo, un partido único. No podemos hacerlo peor de lo que lo hemos hecho. Ellos marcaron dos goles. Vamos al campo y dejemos de hacernos tontos, vamos para adelante. A poner más intensidad, a meter todo y hacer otra cosa. Podemos levantarnos, esto solo pasa cada cuatro años”, se escucha decir al 10 de Francia.

Además, el técnico galo Didier Deschamps, tomó la palabra tras el discurso de Mbappé y pidió a sus jugadores no perder el carácter ante la situación adversa que vivían en ese momento.

“Les digo sin enfadarme. ¿Saben cuál es la diferencia? Que ellos están jugando una puta final del Mundial. Y nosotros no. Realmente no estuve conforme en el primer tiempo. Tenemos calidad, esta fuerza de carácter. Me gusta, me encanta. No perdamos eso. Todo fue muy rápido. Hay que creer en ello hasta el final”, remató.

LO MÁS VISTO EN PUBLIMETRO TV: