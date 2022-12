“A Ochoa le falta crecer en Europa, va por su revancha”: Ricardo La Volpe

Guillermo Ochoa regresará al futbol europeo para jugar con el Salernitana de la Serie A y para Ricardo La Volpe, el canterano del América va por su revancha.

En entrevista con ESPN, el Bigotón señaló que si Ochoa buscó volver al viejo continente, es para demostrar lo que no hizo en su primera etapa con sus anteriores clubes.

“Si Ochoa va a buscar esa revancha es para demostrar lo que no demostró, que sí lo hizo en México. En Europa no lo hizo, no estuvo en grandes equipos, no ha tenido un performance correcto”, señaló.

Además, el exentrenador de la Selección mexicana, dejó un raspón al portero del Tri al compararlo con Keylor Navas, de quien aseguró, sí mostró de qué estaba hecho en Europa.

“Es un arquero que se mostró en los Mundiales; sin embargo, tuve a Navas en Costa Rica y demostró su crecimiento en Madrid. A Ochoa eso le falta, crecer en Europa, sin duda alguna. Navas demostró quién es Navas”, afirmó.

