David Villa está feliz por develar su estatua en España

El exdelantero de la Selección española, David Villa, develó una estatua en si ciudad natal Langreo junto con la alcaldesa de aquella ciudad. El “Guaje” quedó inmortalizado en una obra creada por José Luis Iglesias Luelmo, quien detalló a David lo mejor que pudo.

El mejor futbolista del 2006 dijo estar agradecido con tan emotivo homenaje y se sorprendió al ver su rostro tallado en la escultura. “Se me parece bastante, con la perillita y todo. Aunque me veo más joven”, sonrió.

🆕 Inaugurada la estatua de David Villa en Langreo.



Joaquín Alonso acompañó a nuestro exjugador en un día muy especial.



👏 ¡Merecido reconocimiento a una carrera que nos marcó a todos, @Guaje7Villa!#RealSporting pic.twitter.com/3l7s9xdTv7 — Real Sporting (@RealSporting) December 26, 2022

El gesto y el exjugador del Barcelona fueron aplaudidos por todas las personas presentes en aquel momento y David confesó que “nunca imaginó tener una carrera como la que vivió y tener una estatua es un honor. Realmente soy muy afortunado por haber recibido a lo largo de mi carrera muchísimos reconocimientos muchísimos premios pero obviamente como en casa es bastante más especial”.

Además agregó “(tuve la fortuna) de jugar en muchos clubes pero siempre vestir la playera de la Selección fue algo muy especial para mí. Cuando paseaba por esta calle, nunca imaginé que un día tendría una estatua. De hecho, nunca imaginé que tendría la carrera que he tenido”.

VIDEO | 😍 David Villa, "muy orgulloso" de un reconocimiento "para la eternidad" en su tierra natal.



🗣️ @Guaje7Villa: "Siempre he intentado jugar para la gente que ama el fútbol y que me seguía estuviese feliz". pic.twitter.com/XtjEa4u9qg — EFE Deportes (@EFEdeportes) December 26, 2022

“El trabajo y el esfuerzo, tanto mío como de mi familia, han merecido la pena. Para mí, mis raíces son un orgullo. Siempre he intentado explicar de dónde vengo y agradezco todo lo que me enseñaron en mi casa. Siempre he intentado jugar por la gente. Para hacer felices a los que aman el fútbol”, reveló el campeón del Mundo en Sudáfrica 2010 para el diario Sports.