¿Quién era Fabian O’Neill? exfutbolista uruguayo fallecido

En esta Navidad del 2022, el exfutbolista uruguayo Fabián O’Neill perdió la vida victima de un sagrado digestivo a los 49 años de edad, causando el luto en el futbol mundial.

Considerado por el mismo Zinedine Zidane como uno de los mejores futbolistas con quien tuvo la fortuna de compartir el terreno de juego, el uruguayo toco la luz y la oscuridad a lo largo de su vida, ya que de pasar de tener una fortuna, llegó a perder todo, mencionado por él mismo.

“Cuando jugaba al futbol llegue a tener 15 millones de dolares en el banco, me lo gastaba en mujeres y Alcohol, pero también le llenaba la mesa con comida a gente que lo necesitaba , hoy que soy pobre ,me cruzo con esa gente que ayude y ni me saludan”, declaró en una entrevista.

FABIAN O'NEILL: "Cuando jugaba al futbol llegue a tener 15 millones de dolares en el banco, me lo gastaba en mujeres y Alcohol, pero también le llenaba la mesa con comida a gente que lo necesitaba , hoy que soy pobre ,me cruzo con esa gente que ayude y ni me saludan". pic.twitter.com/dJfZv8OI87 — Nicole O'neill (@NicoleO69823399) December 24, 2022

Los clubes en los que formó parte lamentaron lo acontecido mediante sus redes sociales, equipos en los que la afición lo tienen como un ídolo.

“Lamentamos informar el fallecimiento de Fabián O’Neill. Surgido en la cantera inagotable y campeón uruguayo con nuestra camiseta. Hoy todo Nacional está de luto. A su familia y amigos, nuestras más sinceras condolencias. ¡Hasta siempre Mago!”, publicó en sus redes sociales el Club Nacional.

Su carrera como profesional

Nacido en la ciudad de Paso de los Toros en octubre de 1973, O’Neill comenzó su carrera profesional defendiendo al Nacional entre 1992 y 1995. Sus buenas actuaciones lo ayudaron a catapultarse a Italia, donde defendió al Cagliari en el período 1996-2000 y después dar el salto a uno de los clubes más importantes del mundo como lo es la Juventus entre 2000 y 2001.

El uruguayo después pasó por el Perugia y nuevamente por el Cagliari, para luego retornar al Nacional en la temporada 2003.

Con la “Celeste” jugó más de 100 partidos, siendo Seleccionado Nacional para la Copa del Mundo de Corea - Japón 2002, en donde por una lesión no pudo ver minutos en lo que estaba siendo su mejor momento como profesional.