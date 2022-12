Alexis Vega revela que rechazó a un equipo de Europa por esta razón

Alexis Vega fue uno de los jugadores más sobresalientes de la Selección mexicana en el Mundial de Qatar 2022 y en las últimas semanas, se ha rumorado el interés de varios equipos europeos por hacerse de los servicios.

Sin embargo, el propio jugador, que ya se integró a la pretemporada con Chivas, reveló que solo dos equipos del Viejo Continente lo han buscado.

“Salen muchos medios diciendo que muchos equipos me pretendían, que me querían. La realidad es que no, sí hubo pláticas con dos equipos y como siempre lo he dicho, nada concreto, sólo preguntan y hasta ahí”, mencionó en entrevista con TUDN.

Además, el goleador del Rebaño, reveló que un club del viejo continente lo buscó, pero lo condicionó a rendir en seis meses, ya que de lo contrario, lo regresarían a la Liga MX con otro club.

“Hay casos en donde a veces nos apresuramos por cumplir el sueño de jugar en Europa y en seis meses o en un año estás de vuelta. Con un equipo con el que hubo pláticas en Europa me quería llevar, quería que en seis meses jugara y si no me iba bien, regresar cedido a otro equipo del futbol mexicano.

“No le veo chiste ir a jugar seis meses en lo que tardas de adaptación, presión y que te adaptes de la mejor manera y por situaciones de esas tomas la decisión de no ir, a no apresurar el proceso. Ahora estoy enfocado en Chivas, estoy feliz con mi familia de quedarnos tiempo acá”, finalizó.

Es importante mencionar que Alexis Vega es el jugar más importante de Chivas y tiene contrato con el equipo hasta junio de 2024.