‘El gol que NO fue’, una obra de Pelé que quedará grabada por siempre

Edson Arantes do Nascimento, mejor conocido como Pelé, ha muerto a los 82 años de edad y su legado quedará para siempre, regalándonos jugadas históricas, así como grandes goles y logros que se guardarán por siempre en la memoria de millones de personas amantes del futbol.

El ex delantero brasileño no se cansó de marcar, pues 1283 tantos avalan su enorme trayectoria, donde también destacan sus tres copas del mundo para Brasil. Sin embargo, a pesar de todo lo bueno, también quedan jugadas que no fueron así, pues acabaron fuera de la portería y terminaron privando a Pelé de nuevas fantasías.

Una de ellas, el famoso gol que no fue, donde se vio mucha astucia por parte de ‘O Rei’ al dejar pasar una pelota a la salida del guardameta, haciendo una finta que quedará viva por siempre.

EL GOL QUE NO FUE



Aquella jugada se dio en el mundial de México 1970, cuando Brasil enfrentaba a Uruguay. Tras un gran pase desde el medio campo de Tostao, Pelé dejó pasar la pelota ante Ladislao Mazurkiewicz, portero uruguayo.

La pelota le quedó a al brasileño adentro del área, ya con el arquero vencido y, de paso, ridiculizado. Sin embargo, al impactar y tratar de sobrepasar a un defensa que ya había llegado a defender su portería, el balón pasó por un costado del poste más lejano, ahogando el grito de gol de todo el estadio y miles de aficionados.