“Es un lugar que no puedo olvidar”: Pelé y su eterno amor por México

Una de las naciones que más reciente el fallecimiento del Rei de futbol mundial es México, ya que Pelé fue el puente que hermanó a Brasil y a nuestra nación desde su inolvidable participación en la Copa Mundialista que realizó que 1970 que también representó la primera vez que un jugador disputaba tres torneos de este tipo consecutivamente.

Te interesa: Pelé fallece a los 82 años

Aquí con subtitulos en español : pic.twitter.com/8bMdFV7iit — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) June 19, 2020

Edson Arantes do Nascimento siempre expresó tener un gran cariño por el territorio mexicano “De todos los viajes de mi carrera todo mundo me pregunta, Pelé cuál fue el mejor, en cuál te divertiste más. A veces bromeo: ‘solo me faltó ir a la Luna, me faltó jugar en la Luna’, pero un lugar, un país que no puedo olvidar por el cariño, por la atención que ellos me dieron y por cómo me trataron es México”, señaló alguna ocasión en entrevista.

ARCHIVO - Pelé festeja la coronación de Brasil en el Mundial de 1970 en el Estadio Azteca de Ciudad de México, tras una victoria sobre Italia (AP Foto, archivo) AP (AP)

Brasil ganó el campeonato mundial en México 1970 donde Pelé anotó cuatro goles y formó parte de un equipo de ensueño acompañado de Rivelino y ganó los corazones de toda la afición mexicana por su picardía alegría al jugar; sin olvidar, la humildad que siempre lo caracterizó.

Jairzinho celebra su gol ante Italia (David Leah/MEXSPORT)

Todo México lamenta su partida como un ídolo no solo hecho en Brasil sino también en territorio azteca y que nunca olvidará foto del Rey coronado con un sombrero de mariachi.

LO MÁS VISTO EN PUBLIMETRO TV: