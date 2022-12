Faby y Marcela se enfrentarán en mano a mano el 1 de enero

No hay fecha que no llegue, ni plazo que no se cumpla. El viernes pasado que se pudieron enfrentar Faby, acompañada de Princesa Sugehit y Dallys, mientras que Marcela hizo terna con Reyna Isis y Stephanie Vaquer.

La gran vencedora fue la heredera del Gran Apache, esto ocasionó la furia de Marcela y retó en un encuentro mano a mano a Faby, esta última no dudo en aceptar el duelo, que podremos presenciar el próximo domingo 1 de enero de 2023 en la Catedral de la Lucha Libre, en una magna función digna del inicio de año y donde seguramente estas gladiadoras dejarán todo en el enlonado.

Desde que se anunció la llegada de Faby a las filas del Consejo Mundial de Lucha Libre, se especuló mucho sobre un enfrentamiento entre la veterana Amazona “Marcela” y la recién llegada “Faby”.

Dicho encuentro cobró vida en redes sociales, donde hasta la propia “Morenaza de Fuego” hizo ahínco del match soñado por muchos. Llegó el Grand Prix Femenil y con ello el primer encuentro entre estas dos luchadoras de gran poderío, sin embargo militaban bajo la misma esquina.

En dicha función Faby dio muestra de la gran preparación que posee ya que sus innumerables viajes a Japón le han fortalecido sus bases luchísticas.

Marcela siempre ha sido, junto con Amapola un gran referente de las Amazonas del Consejo Mundial de Lucha Libre, sus triunfos a lo largo de su extensa carrera la han hecho una amazona difícil de vencer. Al igual que Faby, Marcela tuvo una larga jornada en la tierra del sol naciente, permaneciendo bastantes años allá. A su regreso, se consolidó aún más y logró la cabellera de Dallys, en el 2012 la cabellera de Tiffany, además de ser la única amazona capaz de contener a la poderosa “Comandante”.