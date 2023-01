¿Por qué no se realizó el Desfile de las Rosas este 1 de enero?

Como ya es costumbre, cada primer día del año cuenta con el gran Desfile de las Rosas en Estados Unidos, sin embargo, este 2023 no fue así, por lo que muchas personas se preguntan por qué no se hizo y si se realizará en otra fecha. Y así es, este evento no se llevará a cabo este 1 de enero debido a una situación que lo impide.

El año 2023 será testigo de la edición 134 de esta festividad, en donde resalta un cambio de fecha en su presentación. Debido a que el 1 de enero cae en domingo, la celebración se moverá para otro día.

Será este próximo lunes 2 de enero cuando Pasadena, California, sea artífice del Desfile de las Rosas, un acto que, a todos los aficionados de la NFL, les recuerda que la presente temporada está por llegar a su fin.

Hoy en Pasadena 🇺🇸 se celebra el Desfile de las Rosas, una tradición del Año Nuevo, previo al partido de fútbol americano universitario “Rose Bowl”. El desfile se celebró por primera vez en 1890, y solo se ha visto interrumpido por la 2a Guerra Mundial y por la pandemia (2021) pic.twitter.com/vY305kpZmK — Consulado EU Juárez (@USCGCdJuarez) January 1, 2023

¿QUÉ ES EL DESFILE DE LAS ROSAS?

Esta tradición estadounidense se festeja cada año. Sobresalen las grandes decoraciones de flores, las famosas bandas de música y la presencia y el aliento de la población.

La primera vez que se llevó a cabo esta ceremonia fue en 1890, justamente en Pasadena, California. Este evento se cataloga como el más importante del país norteamericano y solamente se mueve de día cuando el 1 de enero cae en domingo.