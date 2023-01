Esto vale una playera original de Cristiano Ronaldo con el Al-Nassr

Cristiano Ronaldo ha sido fichado por el Al-Nassr de Arabia Saudita, por lo que seguirá desarrollando su camino en el futbol profesional en una liga de menor nivel a las que se le había visto. Sin embargo, sus seguidores ya empiezan a interesarse por su nuevo club y comienzan a investigar por su jersey.

Te interesa: Cristiano Ronaldo es nuevo jugador del Al-Nassr de Arabia Saudita

De un día para otro, el Al-Nassr subió en números de sus redes sociales, más de cuatro millones de usuarios, pues de contar con 884 mil personas, pasó a tener 5.4 millones de seguidores.

EFECTO CR7



Al Nassr FC 🇸🇦 pasó de 884,000 seguidores en Instagram a 5.4 millones (más los que se acumulen) tras el fichaje de Cristiano Ronaldo. pic.twitter.com/OBMFgNaUg1 — Andre Marín (@andremarinpuig) January 1, 2023

Luego de un par de días de que se anunciara su fichaje, miles de aficionados al futbol, específicamente de CR7, están buscando comprar la camiseta con el nombre “Ronaldo” y con el número “7″.

La playera de local del Al-Nassr, la cual se vende en su página oficial, se tasa en 299.90 riyales, lo que equivale a 1,554 pesos mexicanos. Además, cuenta con envíos de manera internacional.

No obstante, hay un problema, pues, tras 48 horas de que el ‘Bicho’ llegara al club, aún no cuentan en la tienda digital oficial con la herramienta de personalización, por lo que no hay estampados específicos, es decir, ni “Ronaldo” ni el “7″, pueden aparecer.

Se tiene planteado que, en los próximos días, esto quede actualizado y se pueda comprar la camiseta con los bordados.