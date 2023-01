Gregg Berhalter DT de Estados Unidos admite haber golpeado a su esposa

En medio de una investigación en su contra, el entrenador de la Selección de Estados Unidos en el pasado Mundial de Qatar, Gregg Berhalter, admitió haber golpeado a su esposa en el año de 1991 al revelarse esto debido a un chantaje en su contra.

El estratega estadounidense admitió lo anterior mediante un comunicado al estar cooperando con una investigación interna iniciada por US Soccer el 11 de diciembre pasado, al recibir amenazas personales previo a la justa mundialista.

Berhalter aclaró que dicha acción lo hace arrepentirse todos los días, también mencionó que meses después de lo acontecido recibió el perdón de su esposa y desde entonces jamás ha vuelto a pasar algo similar en ya 25 años de matrimonio.

“Durante la Copa del Mundo, una persona se puso en contacto con US Soccer y dijo que tenía información sobre mí que “me derribaría”, un aparente esfuerzo por aprovechar algo muy personal de hace mucho tiempo para lograr el final de mi relación con US Soccer”

“Este es un paso difícil de dar, pero mi esposa, Rosalind, y yo queremos compartir la verdad clara y directamente. Esta es una historia que nos pertenece, pero esperamos que haya lecciones que puedan ser valiosas para otros”

“Una noche, mientras bebiendo en un bar local, Rosalind y yo tuvimos una acalorada discusión que continuó afuera, se volvió física y yo la pateé en las piernas. No hay excusas para mis acciones esa noche; fue un momento vergonzoso y del que me arrepiento hasta el día de hoy. En ese momento, me disculpé de inmediato con Rosalind, pero comprensiblemente, ella no quería tener nada que ver conmigo”

“Si bien las autoridades nunca se involucraron en este asunto, busqué voluntariamente asesoramiento para ayudar a aprender, crecer y mejorar. una de las decisiones más valiosas que he tomado, hasta el día de hoy nunca se ha vuelto a repetir ese tipo de comportamiento.

“Tenía miedo de perder a mi alma gemela y luego, de la nada, siete meses después recibí una llamada de Rosalind preguntando si podíamos hablar en persona. Nos reunimos y discutimos cómo habíamos crecido y decidimos reconstruir nuestra relación. Rosalind y yo hemos vivido juntos en cinco países diferentes, tres diferentes estados, y he conocido y mantenido amistad con muchas personas maravillosas de todo el mundo. Todas estas personas han sido testigos de la fuerte relación que tenemos y de la amorosa familia que hemos construido juntos”, se lee en el comunicado que publicó en sus redes sociales.

Ante esto, la US Soccer confirmó que estaba investigando el asunto y publicaría más información en una fecha posterior sobre si Berhalter permanecería como entrenador en jefe, ya que su vinculo con los de las Barras y las Estrellas expiró en diciembre de 2022.

De momento se anunció que Gregg no estará en los entrenamientos con la Selección en este mes de Enero.