Desfile de las Rosas se salva de la lluvia en California

El desfile que por tradición se realiza el 2 de enero cuando el Año Nuevo cae en domingo, arrancó con la banda de Los Angeles Fitz and the Tantrums! Interpretando “Let Yourself Free” y un vuelo de exhibición de dos jets B-1B de la fuerza aérea de Estados Unidos.

No te puedes perder: Ibai Llanos prometió rentar un estadio en CDMX

Carros alegóricos cubiertos de flores, bandas de marcha y unidades ecuestres celebraron el Año Nuevo durante una mañana fría y seca de lunes, en el 134º Desfile de las Rosas que se salvó de las recientes lluvias torrenciales en California.

Desfile de las rosas 2023 (Michael Owen Baker/AP)

El espectáculo floral anual de Pasadena tuvo para 2023 el tema optimista “Turning the Corner” (Comenzar a mejorar), y la ex representante federal Gabby Giffords de Arizona, quien sobrevivió a un tiroteo en 2011, fue su gran mariscal.

Una de las grandes sorpresas de este Desfile de las Rosas 2023 la dio la Asociación de la Cañada Flintridge, que se quedó con el Trofeo del Alcalde.

➡️ https://t.co/ePOCOscehG pic.twitter.com/axcoa6wKw5 — Univision LA (@Univision34LA) January 2, 2023

“El año nuevo es una época de renovación, una oportunidad para tener un nuevo comienzo”, dijo la presidenta del Torneo de las Rosas Amy Wainscott a la audiencia en televisión.

¡Panamá y Latinoamérica por todo lo alto!! Con la majestuosa y aplaudida presentación de la "Banda de Música de la Escuela La Primavera" de Santiago, en el "Desfile de Las Rosas 2023" en Pasadena, California EEUU. ¡Felicitaciones!! pic.twitter.com/GUu6RdzQJJ — Ondas Centrales (@OndasCentrales) January 2, 2023

Pocas veces ha llovido durante el desfile, pero este año estuvo cerca. Hubo tormentas en el sur de California durante el fin de semana y se esperaba que lloviera nuevamente el lunes por la tarde, lo que podría afectar el partido de fútbol universitario entre Utah y Penn State, que se disputan el Tazón de las Rosas.