Fernando Hierro: ‘Chivas ya no pagará precios excesivos por jugadores”

Las Chivas del Guadalajara comienzan una nueva aventura en el Clausura 2023 ahora bajo el mando de Fernando Hierro, que aseguró que ya no serán “patrocinadores” de la Liga MX.

Durante la presentación de Víctor Guzmán y Daniel Ríos como refuerzos del Rebaño, el director deportivo aseguró que el club ya no pagará preciso excesivos por algún jugador, situación que se ha vivido en los últimos años.

Por si no lo viste: Alexis Vega inmortaliza su participación en Qatar 2022 con tatuaje

“En ese aspecto he sido un tío muy directo con representantes, con clubes, hay cosas que no se pueden hacer, cosas que entiendo, no sé lo que vaya a decir, pero que todo el mundo lo entienda bien, no podemos ser un patrocinador de la Liga MX”, dijo Hierro.

Por otra parte, aseguró que este mercado fue muy especial tras la Copa del mundo, por lo que es difícil traer jugadores e incluso darle salida a elementos.

“Las exigencias del mercado y todo lo que se mueve, es un mercado muy especial, con un mundial de por medio, las cosas se movieron poco. El hecho de entender que hay jugadores que pueden venir y otros que no, hay jugadores que no quieres traspasar”, indicó.

📣 EL LLAMADO DE FERNANDO HIERRO:



🇦🇹 TODOS JUNTOS EN ESTO 👊 pic.twitter.com/m9twTTsq27 — CHIVAS (@Chivas) January 4, 2023

Fernando Hierro también confirmó que no habrá más refuerzos de cara al Clausura 2023, en donde el Rebaño se enfrentará a Monterrey en la Jornada 1.