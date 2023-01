¡Bienvenidos, Guzmán y Ríos! Chivas presenta a sus refuerzos

Las Chivas del Guadalajara hicieron la presentación oficial de sus dos refuerzos para, ahora sí, preparase con todo para encarar el Clausura 2023. El dueño, Amaury Vergara y el presidente deportivo, Fernando Hierro, se encargaron de dar la bienvenida a sus futbolistas.

El par de jugadores son: Víctor Guzmán, el mediocampista ofensivo proveniente de Pachuca y Daniel Ríos, el delantero que llega al club tras jugar en la MLS con el Charlotte FC.

El evento comenzó con los dos elementos poniéndose la jersey rojiblanca para rápidamente pasar a las preguntas de los periodistas hacia este par, donde el ‘Pocho’ Guzmán se vio más participativo.

🔴 EN VIVO | Sigue la presentación oficial de nuestros nuevos Rojiblancos, @GuzmanPocho06 y @drioscal . 🎙 🎥 https://t.co/RXP4Ct6pD9 — CHIVAS (@Chivas) January 3, 2023

“Es algo que yo me he ganado, nadie me lo regaló. Estoy haciendo las cosas bien, en su momento las hice muy bien y estuve en números muy importantes. No creo que sea una presión, porque lo hago cada fin de semana, juego con el corazón, siempre trato de dar lo mejor de mí”, mencionó Víctor a la prensa.

Tras concluir las interrogantes para los futbolistas, el presidente deportivo tomó el micrófono para responder también y aclarar detalles.

Fernando Hierro

“Es un llamado, aquí somos una familia, somos gente que ganamos y perdemos juntos. Ese es mi llamado. Quiero agradecer y mucho al club en que en tres días relacionamos, nos puso a disposición nuestro estadio con la gente, el estadio lleno”.

“Aquí somos importantes todos. El club, los departamentos. Todos juntos vamos a ser más fuertes, eso lo tengo clarísimo”, aseguró.