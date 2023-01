Mario Carrillo quiere fuera del América a Álvaro Fidalgo

En 2005, Mario Carrillo fue el encargado de comandar un equipazo del América, logrando un título sólido ante Tecos y con extranjeros de renombre. Sin embargo, hoy en día ejerce como analista en ESPN y hay algunos jugadores que no son mexicanos a los cuales no les tiene aprecio, entre ellos, Álvaro Fidalgo.

Te interesa: Bruno Valdez se engancha con Andrés Vaca por adelantar su salida del América

Carrillo no se guardó nada en la dinámica de “¿Quiénes deberían salir del América?” junto a otros periodistas y fue certero con su candidato número, el español de 25 años.

El ex estratega comentó que prefiere a Jonathan Dos Santos, a Richard Sánchez y a Pedro Aquino, a quienes considera mejores elementos en esta zona para el club.

Lo de Mario Carrillo ya se acerca a lo ridículo. pic.twitter.com/cAUlypEdsx — IÑAKI (@InakiAmerica) January 4, 2023

“Yo dejaría a Fidalgo, lo dejaría fuera”, comenzó diciendo. “Está Jonathan en su posición, está el peruano (Aquino) que es un tremendo jugador”, expresó el ex entrenador. “Pon por favor a Fidalgo y no me cuestiones”, enfatizó Carrillo a las cámaras.

En la mesa de debate, ninguno de los otros participantes estuvo de acuerdo y, de hecho, en las redes sociales explotó una gran parte del sector americanista ante Mario.

Al final, también mencionó que el uruguayo Brian Rodríguez sería su segundo cortado, sin embargo, no argumentó el porqué.