Peleadora de MMA es expulsada de gimnasio por sus fotos en OnlyFans

Alice Ardelean es una peleadora de artes marciales mixtas (MMA) y modelo de OnlyFans, quien tuvo que cambiar de gimnasio debido a las quejas de las esposas de otros otros usuarios por sus fotos subidas de tonos.

La rumana forma parre del equipo Ronin UK Fight, en Birmingham, Inglaterra, y se vio forzada a cambiar de gimnasio por los comentarios que recibió por parte de las parejas de otros peleadores, así lo reportó el sitio inglés de noticias Mirror.

La peleadora de 30 años señaló en entrevista para Daily Star que que ya entrenaba en el gimnasio cuando abrió su cuenta de OnlyFans y que empezó recibir “miradas sucias”.

“Recibí algunos mensajes de esposas de muchachos del gimnasio que me insultaba. Tenían miedo de que sus esposos se inscribieran. Me vi obligada a mudarme de gimnasio para evitar todo este drama”, señaló.

Ardelean explicó que el motivo por el que abrió la cuenta en OnlyFans fue para poder pagar su entrenamiento, nutricionista y equipo de gimnasio

“Me estaba ocupando de mis propios asuntos, pero el odio estaba ahí. Parte del odio era desagradable y las mujeres en el gimnasio se quejaban de mí. Fue vergonzoso. Fue como, cállate, no estoy aquí para llevarme a tu hombre. Este es solo mi trabajo y no estoy interfiriendo con su trabajo. No es mi culpa si tu esposo estaba en mi OnlyFans o no”, agregó.

Alice lleva más de una década entrenando MMA, a la cual entró por las burlas que recibo por su peso. Actualmente tiene un récord profesional de 7 victorias y cinco derrotas y llegó a pelear en la UFC, con la campeona de peso paja, la china Zhang Weili.

Alice Ardelean gana alrededor de 10 mil libras (alrededor de 233 mil pesos) al mes por su contenido exclusivo de OnlyFans, muy lejos de las 600 libres que obtenía como oficial de seguridad.