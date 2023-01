Ambriz no se descarta como DT para la Selección mexicana

A unas horas de iniciar el torneo Clausura 2023, muchos equipos se ponen a punto para obtener desde el primer día los primeros puntos del torneo y el técnico de Toluca, Ignacio Ambriz, entiende el papel que de ahora en adelante tendrán los jugadores de la liga de cara al Mundial en 2026.

Con 40 años de experiencia en el futbol, el ahora técnico mexicano sabe que los jóvenes deben destacar en los siguientes torneos si quieren aspirar a tener un lugar en la Selección mexicana, para la cual, comentó, le gustaría ver precisamente sentado a un director técnico mexicano.

Ambriz llevó al Toluca hasta la final del pasado torneo Apertura 2022 (Juan Luis Diaz/Juan Luis Diaz)

“No es que me descarte ni mucho menos pero hoy me ocupa Toluca, hoy me ocupa hacer un buen torneo... y sí es cierto, con esto es más fácil llegar a la Selección ya seas mexicano o extranjero. Este torneo voy a luchar mucho no por la Selección sino por hacer un buen torneo con Toluca pero es cierto, a quién no le gustaría dirigir una Selección”, mencionó Ignacio en conferencia de prensa.

Ambriz comenzó su carrera como asistente de director técnico de Javier Aguirre con el Puebla en el 2003, en julio del mismo año llegó al Osasuna y luego al Atlético de Madrid en la misma condición. Fue hasta el año 2006 que el San Luis le dio su primer oportunidad como entrenador y de ahí han sido 16 año de trayectoria para el mexicano.