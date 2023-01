Messi festejó el título de Argentina con un trofeo falso

Lionel Messi finalmente logró el mayor sueño de su carrera al levantar la Copa del Mundo en Qatar 2022. Tras los festejos, el astro argentino subió a su cuenta de Instagram una imagen con el trofeo, misma que rompió el récord de más likes en la historia de la red social; sin embargo, la Copa resultó ser falsa.

Según información de medios argentinos como Clarín y Olé, Messi recorrió el Estadio Lusail con un trofeo falso, pues la Copa real estaba en manos de Ángel Di María, quien al percatarse de esto, fue hasta el 10 de la Albiceleste para darle la noticia.

“Los encargados de seguridad me decían ‘por favor no le des la copa a nadie’, y yo les decía ‘pero si allá hay otra copa’, y ellos me dijeron ‘no, la que tienes es la verdadera, por eso estamos contigo’. Eso fue lo que después le dije a Messi”, reveló el Fideo a medios argentinos.

¿Cómo llegó el trofeo a las manos de Messi?

Resulta que una pareja argentina tenía una réplica del trofeo y durante los festejos, le pidieron a los jugadores que la firmaran; sin embargo, se generó la confusión y esta terminó hasta las manos de Messi al momento en que comenzó con el recorrido en el Estadio Lusail.