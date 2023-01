Gustavo del Prete: “Queremos ser protagonistas e ir a liguilla”

A solo unas horas de que comience el Clausura 2023, Gustavo del Brete se mostró optimista ante las posibilidades de los Pumas de cara a esta campeonato.

En conferencia de prensa, el Tuti señaló que aspiran en primera instancia a llegar a la liguilla y después pelear por el título.

“No creo que debemos pensar en eso, el torneo pasado se habló mucho de campeonar y es paso a paso. Hay que ir de a poquito, la idea que tenemos es llevarla partido a partido y llevarlo así. Ojalá que podamos y confío en el plantel que tenemos. Estamos haciendo las cosas bien y no nos pesa eso. Después hay muchas cosas.

Por otra parte, el delantero habló sobre la adaptación de Dani Alves al plantel y el problema legal que afronta en España.

A Dani Alves lo veo bien, muy metido con nosotros desde el primer día. Nosotros lo vemos en lo personal y ha estado desde el primer día como uno más, siendo la figura que es, el futbolista más ganador y es importante que alguien como él se sienta uno más y eso suma muchísimo. No necesita ser evaluado. La realidad de lo otro es que no sé nada y no me gusta hablar si no sé”

Del Prete

Además, Gustavo del Prete habló sobre la nueva etapa ahora bajo el mando de Rafael Puente.

“Rafa Puente ve todos los detalles, confiamos en su trabajo y arranca un nuevo torneo, una nueva ilusión y solo queda apoyarlo y que él nos apoye. Hay que pensar en lo que viene, y dejar atrás lo que pasó el torneo anterior”, dijo.