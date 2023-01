Alfredo Talavera quiere seguir jugando con el Tri: “La Selección puede necesitarme”

Tras la mala participación de la México en el Mundial de Qatar 2022, Andrés Guardado anunció su retiro del Tri; sin embargo, para Alfredo Talavera su etapa con la Selección no ha terminado.

En entrevista con Fox Sports, el portero de 40 años dejó en claro que no se ha retirado de la Selección mexicana e incluso, aseguró que peleará por un puesto para el proceso mundialista de 2026.

No me he despedido de nadie, ni Federación, ni de nada porque sé que si estoy bien porqué me voy a cerrar las puertas cuando la misma Selección me puede necesitar… Estoy agradecido con la organización, con el cuerpo técnico del Tata… No jugué, no pasa nada y ya al siguiente 2026″, afirmó.

Además, el portero de Juárez destacó que Guillermo Ochoa también quiera pelear por un lugar en 2026, asegurando que mientras no se pongan límites, “todo puede pasar”.

“Es un arquero que tiene mucha ilusión, sigue siendo muy positivo y está bien, mientras no nos pongamos un límite todo puede pasar y si él se siente con la capacidad como para pelear un puesto también en 2026, pues adelante”, señaló.

Es importante mencionar que Alfredo Talavera ha sido convocado a tres Copas del Mundo; sin embargo, no ha tenido minutos, razón por la que buscaría llegar a la próxima justa con 43 años.

