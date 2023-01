KeMonito anuncia su retiro de la lucha libre

La mascota del CMLL Kemonito compartió en una entrevista de radio para W Radio que podría retirarse en este 2023 y cada vez esa idea se hace más constante en la mente del “rey de las redes sociales”.

Hasta el momenro, el famoso gladiador dijo que no tiene ningún heredero, y que no ha encontrado a nadie de su tamaño. Reconoció que la decisión no es sencilla, pero hay cosas que merman su trabajo. Por su parte, Terrible pidió a Kemonito pensar las cosas con mas calma pues todavía se le quiere en el ring.

En marzo del 2020 la mascota oficial del CMLL recibió cientos de mensajes de felicitación con motivo de su “supuesto” cumpleaños, el cual realmente es en julio.

Sin embargo, Kemonito fue nombrado “el rey de las redes sociales” debido a la inspiración que causó en sus seguidores que se volcaron con publicaciones en la red, que iban desde carteles de cine, cuadros, memes; entre otros. Y el año pasado, Kemonito celebró su cumpleaños en la Arena México en compañía de sus seguidores y compañeros de trabajo.

Muchos recuerdan aquel video que se hizo viral en donde Último Guerrero le propinó tremendas patadas. Y muchos aficionados lo recuerdan junto a Atlantis, Místico y entre otros. Pero el otro lado de la moneda, es que los rudos también le han propinado una serie de golpes que le han traído algunas lesiones.

Durante la pandemia, Kemonito se adaptó y comenzó a vender productos elaborados por él; los cuales van desde playeras, muñecos de peluche en diferentes tamaños, aretes, fotografías, cubrebocas; etc. También muchas marcas voltearon hacia él.

Kemonito pidió al público “respeto”, ya que muchos valores se han perdido. Y sin respeto, las cosas no funcionan.