Gareth Bale anuncia su retiro del futbol con 33 años

Luego de disputar la Copa del Mundo con Gales, Gareth Bale ha hecho oficial que deja el mundo del futbol con apenas 33 años. Se retira de las competencias de clubes y de los torneos internacionales con selección.

El delantero lo comunicó esta mañana a través de sus redes sociales, dejando una emotiva carta para todos sus seguidores y un vacío para aquellos fans que gozaban de su gran futbol.

“Luego de una cuidadosa y difícil consideración, anuncio mi retiro inmediato del futbol a nivel de clubes e internacional (Gales)”, comenzó diciendo el exmadridista.

“Me siento increíblemente afortunado de haber realizado mi sueño de jugar el deporte que amo. De verdad me dio algunos de los momentos más importantes de mi vida. Lo más alto de lo más alto luego de 17 temporadas, algo que será imposible de replicar, sin importar qué tenga el siguiente capitulo esperando para mí”, expresó.

“Quiero agradecer a todos aquellos que formaron parte de este viaje, se siente como algo sin posibilidad. Me siento en deuda con toda la gente que me ayudó a cambiar mi carrera y a darle forma a esta en una dirección que nunca me hubiera imaginado cuando comencé a mis nueve años de edad”.

Bale tenía menos de un año de haber llegado al cuadro del LAFC, en la MLS, con quien consiguió su más reciente título y el primero en la historia de esta franquicia en Estados Unidos. Sin embargo, decidió dejar su carrera.

Luego de jugar para el Tottenham y alcanzar su mejor nivel con el Real Madrid, el galés fue disminuyendo sus intenciones en cuanto a logros dentro del juego. Con este anuncio, se hace a un lado del futbol competitivo.