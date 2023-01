La fan más sexy de Qatar revela que varios futbolistas la contactaron durante el torneo

Ivana Knöll conquistó a los millones de aficionados que la vieron en las gradas de los estadios de la Copa del Mundo de Qatar 2022, no por nada fue nombrado la fan más sexy del Mundial, pero al parecer también atrajo las miradas de algunos futbolistas.

En entrevista para Barstool Sports, la modelo croata reveló que algunos futbolistas intentaron contactarla. “Sí, recuerdo que algunos jugadores me mandaron mensajes como ‘hola, ¿cómo estás? blah, blah, blah”, señaló.

También compartió que algunos le escribían previo a los juegos con la Selección de Croacia, “algunos me ofrecían disculpas previo al juego y yo les respondía hasta que perdían.

Pese a la revelación, Ivana no dio nombres, pero aclaró que no respondió a todos los mensajes o que solo les respondió tras el triunfo de su Selección, pero no continuó con las conversaciones.

Croacia se enfrentó con Marruecos, juego donde Knöll se dio a conocer al mundo. Y sus siguientes duelos fueron con Canadá, Bélgica, Japón, Brasil, Argentina y nuevamente Marruecos, por el tercer lugar.

En cada encuentro, la exMiss Croacia estuvo presente y deslumbró con su belleza y sus atuendos que desafiaban el código de vestimenta de Qatar, pero que a final de cuentas no le representaron ningún problema, por su calidad de turista.

La fama de Ivana Knöll se fue por los cielos, antes de que comenzara el Mundial tenía menos de un millón de seguidores en Instagram y al finalizar el torneo quedó con 3.6 millones.

Actualmente sigue muy activa en redes sociales, donde comparte momentos de su vida, como que en fin de año estuvo con el actor estadounidense Jamie Foxx, así como que asistió a una fiesta de Leonardo DiCaprio en Miami Beach, donde estuvo con el cantante Drake.