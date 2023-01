Pachuca lidera el Clausura 2023 tras la primera jornada

La Liga MX comenzó después de que se llevara a cabo la Copa del Mundo de Qatar 2022 y este fin de semana se disputó la jornada 1 del Clausura 2023.

El campeón Pachuca, lidera la tabla general tras la goleada de 5-1 que le propinó al Puebla, el lunes por la noche. Otros equipos que obtuvieron el triunfo fueron Tigres, Atlético San Luis, Pumas y Chivas.

En esta fecha no se llevaron a cabo dos encuentros, el Mazatlán vs León se suspendió por la violencia que se presentó en el Culiacán, Sinaloa; mientas que el Atlas vs Toluca se cambió de fecha por las malas condiciones del Estadio Jalisco.

RESULTADOS JORNADA 1

TABLA GENERAL CLAUSURA 2023