Diego Lainez: 4 años en Europa y un futuro incierto con el Braga

El pasado 10 de enero del 2019, Diego Lainez dejó al América para incorporarse a las filas del Betis del futbol español. Este martes está cumpliendo cuatro años en Europa desde que se concretó su fichaje por 14 millones de dólares. Sin embargo, tras cuatro temporadas, no ha podido asentarse como un jugador regular.

Te interesa: Gareth Bale: Conoce la importante carrera del futbolista galés

En el Betis nunca pudo permanecer como un elemento titular, a pesar de que tuvo distintos técnicos al mando, por ello, luego de más de tres años tuvo que salir a préstamos, sin embargo, no ha sido la mejor elección.

Lainez llegó a la Primeira Liga con el Braga a principios de la temporada 2022/23, en búsqueda de minutos en una liga de menor nivel. No obstante, no pudo ganarse un puesto y acabó en el banquillo, lo que le costó no acudir a la Copa del Mundo de 2022 con México.

Actualmente, Diego vive un momento crítico en su carrera, pues en esta vuelta de la liga portuguesa, suma ya tres partidos sin ser convocado por su club y el futuro no pinta nada bien.

De hecho, según repota el medio portugués, O Jogo, el entrenador del Braga ya no está a gusto con el futbolista mexicano y por ello no lo ha llamado a los últimos encuentros.

O Braga quer romper o empréstimo de Diego Lainez com o Betis neste mercado de inverno porque o jogador não correspondeu às expectativas geradas e porque o clube quer contratar outro jogador para a posição. pic.twitter.com/7jQnY25Mij — GonçaloDias17 (@goncalo_diass17) January 8, 2023

“El Braga quiere romper la cesión de Diego Lainez con el Betis en este mercado de invierno porque el jugador no estuvo a la altura de las expectativas”, comentan rumores desde Portugal.

A pesar de que aún tiene contrato a préstamo con el conjunto luso, su rendimiento llevaría a que corten esta relación antes de lo esperado.