¿De qué murió Black Warrior, figura de la lucha libre mexicana?

El mundo de la lucha libre se estremeció después de que se anunció la muerte del gladiador Black Warrior, a los 54 años.

Black Warrior, conocido como la Saeta Lagunera y el Dennis Rodman de la lucha libre, consiguió su fama en la década de los años 90 y principios de los 2000, e incluso tuvo una intensa rivalidad con Místico, con quien perdió su máscara en 2006.

Fue este martes 10 de enero cuando se dio a conocer el fallecimiento de Jesús Toral López, nombre real del gladiador. Publimetro pudo conocer la causa de la muerte del luchador.

Black Warrior fue hospitalizado el pasado 7 de enero en el Estado de México, después de una herida mal tratada, la cual le generó una bacteria que afectó su torrente sanguíneo.

Tras varios días en el hospital, la muerte se dio el martes 10 alrededor de las 05:00 horas, confirmó la familia en redes sociales.

Cabe recordar que su hijo Black Warrior Jr perdió la vida en marzo del 2022, situación que golpeó la vida del luchador.

Con 54 años, Black Warrior se mantenía en activo en el ámbito independiente, e incluso tuvo algunas presentaciones de regreso en el CMLL, en el 2021, en donde se enfrentó a su archirrival, Místico.

Además era entrenador de lucha libre en la empresa Welcome to my barrio en la CDMX.