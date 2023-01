Barcelona femenil serían eliminadas de la Copa de la Reina por insólita razón

El Barcelona Femenil está envuelto en un escándalo a nivel deportivo, después de que habrían cometido una alineación indebida en un encuentro de la Copa de la Reina.

Fue durante los octavos de final en donde el Barcelona enfrentó al Osasuna, en donde el cuadro blaugrana habría cometido la infracción, al alinear a la brasileña Geyse Ferreira.

La jugadora fue expulsada en su último partido de Copa en contra del Madrid CFF. Y debía cumplir este castigo ante el cuadro de Pamplona.

Ante esta situación, el entrenador Jonatan Girádez afirmó que no estaba la sanción en el portal web.

“En la web de la RFEF en el apartado de sanciones de la temporada pasada no constaba ningún tipo de sanción por esta competición. Cada partido hay un estudio de jugadoras disponibles y hoy no teníamos ninguna constancia de sanción porque no figuraba en la web”, dijo.

Mientras que el Osasuna, en su página web, afirmó que peleará para obtener el triunfo sobre la mesa.

“La junta directiva de la entidad ha adoptado la decisión tras la disputa del encuentro motivada por el respeto que merecen sus jugadoras y afición ante la evidente infracción del Reglamento, reconociendo a su vez desde la máxima deportividad y respeto hacia la institución blaugrana su superioridad sobre el terreno de juego”, se lee.

En el encuentro, el Barça se llevó el triunfo por 9-0 ante el Osasuna gracias a los goles de Bruna (23′, 26′ y 54′) Paralluelo (49′ y 57´) Aitana (67′ y 84′), Mariona (82′) y la misma Geyse Ferreira (53′).

FINAL! Osasuna 0-9 Barça



💪 Estem a quarts de la Copa!



🔥 @Spotify pic.twitter.com/iQVwIblKxa — FC Barcelona Femení (@FCBfemeni) January 10, 2023

En España comparan este caso con el del ruso Denis Cheryshev, quien fue convocado por el Real Madrid en un juego de Copa ante el Cadiz.

En esta ocasión, en 2015, el ruso debía pagar una sanción por una expulsión en la temporada anterior cuando jugaba con el Valencia, por lo que el Real Madrid fue expulsado de la Copa.