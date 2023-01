Chivas dará de baja a Santiago Ormeño; no entra en planes de Paunovic

Las Chivas arrancaron con el pie derecho la era de Veljko Paunovic en el Clausura 2023 con una victoria ante Rayados en el Gigante de Acero.

Sin embargo, la ausencia de Santiago Ormeño el pasado fin de semana dio mucho de qué hablar en el entorno rojiblanco, pues ha trascendido la noticia de que no entra en planes del equipo.

Fue el periodista Gustavo Mendoza quien durante el programa de Fox Sports Radio, informó que el propio Paunovic ya le notificó al delantero que no cuenta con él para el presente torneo.

“Chivas está a punto, si no es que ya lo hizo internamente, de darle las gracias a Santiago Ormeño. Será baja del Guadalajara antes de que termine el mes, Paunovic ya le notificó que no entra en planes, que confía en Daniel Ríos, en Ronaldo Cisneros y Macías”, mencionó.

Asimismo, el periodista cuestionó el hecho de que el club le haya informado al periodista que no cuenta con él ya iniciado el torneo, ya que eso le da poco margen de maniobra para buscar nuevo equipo.

“Lo que me sorprende es que Ormeño fue el delantero titular en la Copa por México. Si no vas a contar con un jugador, ¿por qué no le informas antes de que empiece el torneo para que pueda buscar otro equipo?”, señaló.

Es importante mencionar que el también jugador peruano, llegó para reforzar al club en el Apertura 2022 proveniente del León; sin embargo, tras seis meses de fichar con el Rebaño, el club se deshará de él con tres años de contrato vigente.