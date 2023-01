Estrella de hockey deja las pistas por el OnlyFans

En la actualidad, una gran parte de la sociedad goza de crear contenido de distintos tipos. De hecho, algunas personas lo realizan a través de OnlyFans, con videos o fotografías. Este medio ha tenido un gran impacto, llegando hasta deportistas, los cuales han dejado su profesión por dedicarse cien por ciento a publicar en su cuenta exclusiva.

Te interesa: Fan más sexy de Qatar 2022 invita a sus fans a comprar su contenido privado

Tal es el caso de la canadiense Mikayla Demaiter, una chica de 22 años que se desempeñaba como portera de hockey sobre hielo con los Bluewater Hawks, donde estuvo dos temporadas. Sin embargo, al conocer el mundo del OnlyFans prefirió continuar por este camino, dejando de lado las pistas.

Fue durante el transcurso de la pandemia cuando Mikayla decidió retirarse de hockey y enfocarse a crear contenido por esta red. De hecho, solamente en Instagram cuenta con más de 1.6 millones de seguidores, lo que le ha abierto camino a su cuenta más llamativa en OnlyFans.

“Es hora de decir adiós al hockey sobre hielo. Es hora de pasar la página y pasar al siguiente capítulo de mi vida, por primera vez no será mi foco número uno. Estoy ilusionada con el futuro porque todo lo que me has enseñado me permitirá triunfar”, mencionó la canadiense tras su decisión de dejar el deporte profesional.

La canadiense, actualmente, promociona su cuenta vip de OnlyFans con un valor de 14.99 dólares, que se traducen a 284 pesos mexicanos por mes.

Luego de posicionar su imagen alrededor del mundo con su contenido exclusivo, se ha ganado el fantástico apodo de ‘La estrella de hockey más sexy del mundo’, y es que con más de cien publicaciones en sus redes sociales abiertas no paran de llamar la atención.