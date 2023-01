Hija de Pelé comparte últimas fotos de O’Rei

Edson Arantes do Nascimento, mejor conocido como Pelé, falleció el pasado 29 de diciembre y este 12 de enero su Kely compartió las últimas imágenes de O`Rei.

Pelé pasó un mes en el hospital Albert Einstein de Sao Paulo, donde recibió cuidados paliativos por el cáncer de colon que lo aquejaba, hasta que finalmente perdió la vida.

Kely Nacimiento compartió en su cuenta de Instagram una serie de fotografías en las que aparece Pelé, así de como ella y sus hermanos pasaron los últimos días que el Rey del futbol, y las acompañó con una emotiva carta.

Pelé (@iamkelynascimento)

“Es uno de los mejores hospitales del mundo, no hay duda de eso, así que es obvio que los profesionales que trabajan allí también lo son. Pero en realidad no es por eso que quiero hacerlo otra vez: gracias”, comenzó la brasileña.

Pelé (@iamkelynascimento)

“Sé que cuidar a Pelé es un honor, pero también sé que la gente no entiende la presión debilitante y la carga que conlleva el privilegio de cuidar a un Rey. Desde médicos hasta limpiadores, no solo lo cuidaron con una deferencia y cariño que no podía imaginar, sino que también nos cuidaron, con una paciencia y tolerancia que no puedo explicar”, señaló.

Pelé (@iamkelynascimento)

“El momento en que lo que ninguno de nosotros realmente creíamos que sucedería, ese momento en que la profunda tristeza se mezclaba con la desesperación de llegar a los familiares más cercanos antes de las noticias y la ansiedad por lo que les esperaba en los próximos momentos, entre drones, helicópteros y celulares que parecía estar vivo y gritando, todos ustedes tomaron una posición de protectores; no sólo de nosotros y Pelé, sino también de la integridad espiritual y corporal de Edson”, agregó.

Pelé (@iamkelynascimento)

Pelé falleció a los 82 años, tras pasar poco más de un año luchando contra el cáncer de coló, que terminó por afectarle a otros órganos vitales, lo que finalmente le provocó la muerte.