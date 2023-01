¡Todos mueren por él! Este es el amor de Babo en el futbol

Babo es la referencia más grande del Cartel de Santa, aquel grupo de música urbana que creó un público grande en todo México y Latinoamérica, pero también es hoy en día una tendencia por su OnlyFans, el cual lo tiene abierto, es decir, no cobra una suscripción mensual.

Te interesa: Tania Rincón fue acosada por jugador de futbol americano

Pero más allá de su amor por la música, la composición y el contenido privado, también goza del futbol, deporte en el que tiene un cariño enorme por un equipo del norte, específicamente en Nuevo León, de donde él es.

Eduardo Dávalos de Luna es un fiel seguidor de los Rayados de Monterrey y un anti Tigre, así se le conoce por su infancia.

Hace algún tiempo, en entrevista para Canal 6, el Babo platicó sobre su infancia y cómo era esta previo a incorporarse al mundo de la música.

“Ser Rayado es una linda tradición familiar, mi abuelo es Rayado, mi padre es Rayado, así crecí con la convivencia familiar viendo los juegos de futbol, esa fue mi infancia como la de muchos regios, siempre era que unos le iban al equipo de en frente, otros a los Rayados y yo me incliné por el Monterrey. Nos juntábamos a ver los juegos, me encantaba desde ese momento el equipo, me enamoré de él”, comentó para el medio regiomontano.